В Госдуме рассказали о новых правилах предоставления семейной ипотеки

Правила предоставления семейной ипотеки в России изменятся с 1 февраля 2026 года. Об этом рассказал в интервью РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, изменения сделают программу более адресной и защищенной от злоупотреблений. Будет введен принцип «одна семейная ипотека на одну семью».

Со следующего года супруги смогут оформить льготный кредит только совместно. Раньше муж и жена могли брать по льготному кредиту каждый на себя, фактически удваивая объем льготы, теперь такого не будет.

Также граждане больше не смогут оформлять льготную ипотеку на одного из родственников или знакомых, чтобы потом продать квартиру. Такие операции превращали соцпрограмму в инструмент для заработка, отмечает Якубовский.

Парламентарий уточнил, что возможность привлекать созаемщиков сохраняется при условии, что доходов семьи не хватает на покупку жилья. По мнению Якубовского, это важно для тех, кому на самом деле нужна поддержка, но кто не проходит по банковским требованиям без помощи родителей или близких.

При этом базовые параметры программы не изменятся. Ставка останется льготной. Первоначальный взнос — от 20%. Лимит кредита — до 6 млн рублей в большинстве регионов России и до 12 млн в крупных агломерациях. Возможность комбинировать льготную и рыночную часть кредита тоже сохраняется, рассказал депутат.

