На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о новых правилах предоставления семейной ипотеки

Якубовский: правила предоставления семейной ипотеки изменятся с 1 февраля
true
true
true
close
Shutterstock

Правила предоставления семейной ипотеки в России изменятся с 1 февраля 2026 года. Об этом рассказал в интервью РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, изменения сделают программу более адресной и защищенной от злоупотреблений. Будет введен принцип «одна семейная ипотека на одну семью».

Со следующего года супруги смогут оформить льготный кредит только совместно. Раньше муж и жена могли брать по льготному кредиту каждый на себя, фактически удваивая объем льготы, теперь такого не будет.

Также граждане больше не смогут оформлять льготную ипотеку на одного из родственников или знакомых, чтобы потом продать квартиру. Такие операции превращали соцпрограмму в инструмент для заработка, отмечает Якубовский.

Парламентарий уточнил, что возможность привлекать созаемщиков сохраняется при условии, что доходов семьи не хватает на покупку жилья. По мнению Якубовского, это важно для тех, кому на самом деле нужна поддержка, но кто не проходит по банковским требованиям без помощи родителей или близких.

При этом базовые параметры программы не изменятся. Ставка останется льготной. Первоначальный взнос — от 20%. Лимит кредита — до 6 млн рублей в большинстве регионов России и до 12 млн в крупных агломерациях. Возможность комбинировать льготную и рыночную часть кредита тоже сохраняется, рассказал депутат.

Ранее стало известно, что будет с ценами на квартиры в Москве в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами