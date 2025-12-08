На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Якутии мужчина и женщина решили погулять в лесу и чуть не замерзли заживо

В Якутии мужчина и женщина заблудились в лесу ночью и едва не замерзли
true
true
true
close
Служба спасения Якутии

В Якутии спасатели нашли в лесу двух человек, которые отправились на прогулку, заблудились и получили обморожения. Об этом сообщает региональная служба спасения.

Инцидент произошел на 37-м километре Вилюйского тракта. Мужчина и женщина приехали прогуляться по лесу. Машина, которая их доставила, уехала. Спустя несколько часов люди осознали, что не могут найти обратную дорогу, и вызвали помощь через систему «112».

На момент вызова температура воздуха составляла около −30°C. Спасатели, получив координаты от заблудившихся, немедленно выехали на поиски. К утру группа обнаружила пострадавших в лесу. Найденные мужчина и женщина уже имели признаки переохлаждения и обморожения. Их передали медикам.

До этого в Удомельском районе Тверской области завершились поиски 83-летней Риммы Горьковой, которая заблудилась в лесу во время сбора клюквы. Женщину обнаружили на четвертые сутки благодаря песням, которые она пела, застряв в болоте.

Ранее собаки помогли выжить 78-летней пенсионерке, которая заблудилась и провела ночь в лесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами