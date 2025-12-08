В Якутии мужчина и женщина решили погулять в лесу и чуть не замерзли заживо

В Якутии мужчина и женщина заблудились в лесу ночью и едва не замерзли

В Якутии спасатели нашли в лесу двух человек, которые отправились на прогулку, заблудились и получили обморожения. Об этом сообщает региональная служба спасения.

Инцидент произошел на 37-м километре Вилюйского тракта. Мужчина и женщина приехали прогуляться по лесу. Машина, которая их доставила, уехала. Спустя несколько часов люди осознали, что не могут найти обратную дорогу, и вызвали помощь через систему «112».

На момент вызова температура воздуха составляла около −30°C. Спасатели, получив координаты от заблудившихся, немедленно выехали на поиски. К утру группа обнаружила пострадавших в лесу. Найденные мужчина и женщина уже имели признаки переохлаждения и обморожения. Их передали медикам.

