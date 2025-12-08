Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на мирных жителей

Армия Таиланда утверждает, что Вооруженные силы Камбоджи атаковали гражданские районы провинции Бурирам. Об этом сообщает портал Khaosod.

«Камбоджийские силы нанесли удары ракетами BМ-21 по районам с гражданским населением... в провинции Бурирам», — сказано в публикации издания в социальной сети X со ссылкой на заявление таиландской армии.

Незадолго до этого Таиланд и Камбоджа ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

7 декабря пресс-секретарь МИД Таиланда Никондет Пхалангкун сообщил, что военные страны в целях самообороны открыли огонь на границе с Камбоджей. По его словам, в результате инцидента пострадали два военных Таиланда. При этом, как заявил дипломат, обвинения Камбоджи, согласно которым первыми открыли огонь войска королевства, не соответствуют действительности. Представитель министерства подчеркнул, что у Бангкока есть доказательства.

