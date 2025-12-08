Передача Панарина вывела его в топ-10 лучших бомбардиров «Нью-Йорк Рейнджерс»

Пас Панарина вывел его на 10-е место в рейтинге лучших бомбардиров «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поднялся на десятое место в списке лучших бомбардиров в клубной истории.

В матче против «Вегас Голден Найтс», который завершился со счетом 2:3 и стал проигрышным для «Рейнджерс», Панарин отдал результативную передачу. Этот пас стал 582-м очком (196 голов и 386 передач) хоккеиста в клубной карьере.

Таким образом, Панарин сравнялся по количеству набранных очков с действующим капитаном команды Крисом Крайдером. При этом россиянину для этого достижения потребовалось 461 матч, Крайдеру — 883 игры. Рекордсменом клуба остается Род Гилберт с 1021 очком.

Панарин является воспитанником челябинского СДЮШОР «Трактор» (1997-2003). При этом за основу челябинского клуба он никогда не играл. Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает 11,6 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс».

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Овечкин вышел на 22-е место по количеству сыгранных матчей в НХЛ.