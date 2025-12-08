На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нарколог заметил странную деталь в поведении Зеленского

Нарколог Шуров указал на рассеянность Зеленского перед встречей с лидерами ЕС
Stefan Jeremiah/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский перед встречей с главами европейских государств появился на публике рассеянным, делал паузы и постоянно переспрашивал. Об этом в беседе с aif.ru заявил врач-нарколог Василий Шуров.

Эксперт заявил, что речь президента Украины была заторможенной, он регулярно делал паузы и переспрашивал вопросы. Однако он усомнился, что причиной такого поведения могла стать интоксикация.

«Понятно, что по сравнению с тем, когда у него белая пуля из носа вылетела, сейчас он выглядит, хоть и очень потасканно и удрученно, но в целом стабильно. (...) Учитывая весь контекст ситуации, что его просто сливают в унитаз, и далеко не золотой, конечно, будешь грустить. Я не вижу тут явных признаков интоксикации», — сказал Шуров.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале отметил странное поведение Зеленского на пресс-конференции в Берлине.

Парламентарий опубликовал видеозапись, на которой глава государства выглядит усталым и потерянным, у него бегают глаза и подергиваются губы. Он также заявил, что украинский лидер является «психически больным человеком».

Ранее в Госдуме указали на опасную тенденцию для Украины.

