Россиянам рассказали, какие выплаты резко вырастут с 2026 года

360.ru: с 1 января 2026 года вырастут как пенсии, так и другие соцвыплаты
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

В начале 2026 года в России повысятся страховые пенсии после индексации на 7,6%. Это отразится и на ряде других выплат, включая маткапитал и пособие по уходу за ребенком, уточняет 360.ru.

Индексация затронет в первую очередь страховые пенсии по старости. Также с января у военных пенсионеров вырастет коэффициент денежного довольствия до 93,59%, а в октябре следующего года ожидается очередное повышение.

Коснется индексация и выплат для семей с детьми. Так, размер единовременного пособия при рождении ребенка составит 28 тыс. 773 рубля. Ежемесячное пособие вырастет до минимального уровня в 10 тыс. 790 рублей, максимального при страховке – до 83 тыс. рублей.

Повысится и маткапитал: на первого ребенка сумма составит 737 204 рубля, на второго — 974 189 рублей при условии, что на первого выплаты не производились. Декретные пособия также проиндексируют, максимальная сумма при многоплодной беременности вырастет до 1,3 млн рублей. Другие соцвыплаты также повысят – в частности, на 6,8% проиндексируют пособия ветеранам, инвалидам и представителям других льготных групп населения.

Напомним, до этого депутат Госдумы Алексей Говырин от партии «Единая Россия» сообщил, что средняя пенсия в России в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей. Он уточнил, что рост среднего размера пенсий будет обеспечен за счет индексации, выплаты планируют увеличить на 7,6%, это коснется всех получателей страховых пенсий по старости, включая работающих пенсионеров.

Ранее россиянам объяснили, кому положена досрочная пенсия по старости.

