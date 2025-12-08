В Запорожской области тысячи жителей остались без света после ударов украинских БПЛА

Балицкий: около 12 тыс. человек в Запорожской области остались без электричества

В Запорожской области в результате атак Вооруженных сил Украины были обесточены 11 958 абонентов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в результате атаки противника беспилотниками в регионе оказались без электричества абоненты в Каменке-Днепровской, в селах Водяное, Днепровка, Мичурино, Заветное.

«Энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются опасностью повторных ударов. Оперативные службы в полной готовности», — отметил Балицкий.

Накануне в населенных пунктах Запорожской области было восстановлено электроснабжение, которое было повреждено из-за сильного ветра.

До этого Балицкий заявил, что на сетях Михайловского муниципального округа произошла авария. Ремонтные бригады начали работу в усиленном режиме. Временные отключения света коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского и Каменско-Днепровского муниципальных округов.

Ранее неустановленный боеприпас частично обесточил Белгород и его окрестности.