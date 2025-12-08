В аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко.

До этого он сообщал, что в санкт-петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на обслуживание рейсов.

Утром 8 декабря губернатор Ленинградской областью Александр Дрозденко сообщил, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов в небе над Лужским районом региона. По его словам, в результате инцидента нет пострадавших и разрушений.

Позднее в Минобороны РФ информировали, что в ночь на 8 декабря военные сбили над регионами России 67 беспилотников Вооруженных сил Украины, из них два — над территорией Ленинградской области.

Ранее появилось видео с дронами, из-за которых приостанавливал работу аэропорт Мюнхена.