Аэропорт Волгограда приостановил работу

В аэропорту Волгограда введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Telegram сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности Кореняко не привел.

До этого ограничения на полеты сняли в московском аэропорту Внуково и воздушных гаванях Пензы и Саратова.

7 декабря ограничения на прием и отправку рейсов вводили в аэропортах Волгограда, Грозного, Владикавказа, Нальчика, Магаса, Орска и Оренбурга.

В тот же день стало известно, что Уральская транспортная прокуратура начала проверку из-за задержек двух авиарейсов из Екатеринбурга в Хургаду (Египет). Речь идет о рейсах UJ-724 и UJ-724D. По данным агентства, задержанные рейсы должны были отправиться в 6:35 мск и 7:40 мск.

Ранее появилось видео с дронами, из-за которых приостанавливал работу аэропорт Мюнхена.