Овечкин поднялся на девятое место в НХЛ по количеству побед

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на девятое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству побед в регулярных чемпионатах.

После домашней встречи с «Коламбус Блю Джекетс», которая завершилась со счетом 2:0 в пользу «Вашингтона», у Овечкина на счету набралось 841 выигранное очко в регулярных матчах. Этот результат позволил ему обойти защитника Райана Сутера (840 побед) и в одиночку занять девятую строчку в рейтинге НХЛ.

Рекордсменом по этому показателю остается шведский защитник Никлас Лидстрем, на счету которого 937 побед.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. Сейчас на его счету 911 голов без учета плей-офф.

Ранее Овечкин сократил до трех матчей отставание от Шэнахана по числу проведенных игр в НХЛ.