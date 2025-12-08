Гладков заявил о целенаправленной атаке дрона на жителя Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что украинский FPV-дрон целенаправленно атаковал местного жителя.

«FPV-дрон целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в селе Гора-Подол Грайворонского округа», — поделился Гладков.

Мужчина получил множественные осколочные ранения, его доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации, где ему будет оказана вся необходимая помощь.

Накануне Гладков сообщал, что в поселке Борисовка Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по территории коммерческого объекта и ранил местного жителя.

До этого в Белгороде и части Белгородского округа из-за прилета неустановленного боеприпаса начались проблемы со светом. Жителя Белгорода после атаки госпитализировали с баротравмой (повреждением полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления). Кроме того, в двух частных домах выбило стекла и был поврежден грузовик.

