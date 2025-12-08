Трамп заявил о разочаровании тем, что Зеленский не прочитал план урегулирования

Трамп разочарован, что Зеленский еще не ознакомился с проектом мирной сделки

Президент США Трамп заявил о своем разочаровании тем, что его украинский коллега Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом мирной сделки. Соответствующее заявление он сделал во время церемонии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

«Я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих не прочитал предложение», — сказал американский лидер.

По его словам, окружение президента Украины было крайне довольно предложением Вашингтона.

2 декабря Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон разработали мирный план из 20 пунктов. По его словам, Украина и США переработали первоначальную «дорожную карту», предложенную американцами, в план из 20 пунктов. В ходе переговоров в Женеве первоначальный список из 28 пунктов был сокращен и уточнен в эти выходные во Флориде, отметил украинский лидер.

В то же время он отметил, что «некоторые моменты все еще нуждаются в проработке». Зеленский также подчеркнул, что речь идет об «одном из самых сложных и в то же время оптимистичных моментов» для установления мира на Украине.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского дала ему совет по мирному плану США.