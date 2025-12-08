Россияне рассказали, какие функции готовы передать ИИ

В 2025 году 33% опрошенных россиян активно применяли ИИ-ассистентов в повседневных задачах: ведение бюджета, списки покупок, помощь в учебе и работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 25% использовали нейросети для поиска информации, составления документов и разъяснительных текстов. Организацию личного времени — напоминания, расписание, контроль дел — доверяли ИИ 19% респондентов. Творческие сценарии — генерация изображений, идей и концепций — задействовали 13% опрошенных. Финансовые функции ассистентам поручали 10%: от учета расходов до подсказок по инвестициям и банковским решениям.

При этом пользователи по-прежнему видят и ограничения технологий. На неточность данных и «выдумывание» фактов пожаловались 31% участников. Формальность и шаблонность ответов раздражают 23%, а конфиденциальность вызывает опасения у 19%. Еще 11% отметили, что ИИ плохо учитывает личные привычки и контекст, 9% — что рекомендации бывают навязчивыми, 7% — что интерфейсы остаются сложными.

Почти половина россиян (49%) хотят, чтобы в 2026 году ИИ точнее подстраивался под стиль общения и индивидуальные особенности человека, давал более релевантные рекомендации и запоминал контекст. Рост точности и снижение ошибок ждут 44% опрошенных. Около трети респондентов рассчитывают на более глубокую интеграцию ИИ в повседневные сервисы — банковские, платежные, государственные и образовательные. Еще 28% заинтересованы в голосовых интерфейсах, максимально приближенных к живому общению. Каждый пятый опрошенный россиянин (21%) рассчитывает, что искусственный интеллект (ИИ) уже в 2026 году возьмет на себя бытовые процессы и сократит рутинные нагрузки.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

