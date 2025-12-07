«Мы сделали шаг вперед»: в России оценили ход переговоров с США по Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), cпециальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (слева направо) перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, 2 декабря 2025 года

Россия и США сделали шаг вперед в понимании позиций друг друга по украинскому конфликту. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, сейчас стороны проводят стыковку трудных положений, которые должны определить форму и судьбу будущего мирного соглашения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что залогом конструктивной работы по Украине может стать новая стратегия нацбезопасности США.

Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что РФ и США сейчас работают в контексте долгосрочного урегулирования ситуации на Украине. Речь идет «не о каком-то перемирии».

«Американцы божатся, что если [президент США Дональд] Трамп о чем-то договорится, то это будет железобетонно», — отметил Ушаков.

При этом он назвал переговоры между Москвой и Вашингтоном непростой дорогой.

«Идет стыковка тех трудных положений, которые должны как бы определить форму и судьбу будущего документа, а конкретные предложения, формулировки, сверка с юристами, этот путь еще нужно пройти, но его не пройдешь без участия специалистов», — уточнил помощник Путина, добавив, что некоторые пункты мирного плана США требуют от американцев «радикальных изменений».

В то же время, подводя итоги прошедших в Кремле переговоров со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, Ушаков отметил, что Вашингтон теперь лучше понимает позицию Москвы.

«Мы сделали шаг вперед в контексте лучшего понимания позиций друг друга», — сказал он.

«Скромный залог»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Зарубиным также выразил надежду, что Москве и Вашингтону удастся конструктивно продолжить совместную работу над поисками путей мирного урегулирования на Украине. Так Песков прокомментировал обновленную Стратегию национальной безопасности США, которая, по его словам, может стать «скромным залогом» на пути к миру.

«Те корректировки, которые мы видим, они, я бы сказал, соответствуют во многом и нашему видению. <…> Там формулировки против конфронтации и в сторону диалога, выстраивания добрых отношений [с Россией], это то, о чем говорит Путин. Это, конечно, отрадно», — пояснил пресс-секретарь президента России.

С другой стороны, как добавил официальный представитель Кремля, нужно следить, как обновленная стратегия будет реализовываться.

«Мы знаем, что бывает, когда очень красиво, концептуально все написано, но то, что называется у них deep state (глубинное государство. – «Газета.Ru»), делает все по-другому, бывает и так», — подытожил Песков.

Новая стратегия

5 декабря стало известно, что США обновили свою Стратегию национальной безопасности. В документе урегулирование конфликта на Украине называется основным интересом Вашингтона, так как оно позволит «стабилизировать экономику европейских стран, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны и восстановить стратегическую стабильность с Россией». Также в обновленной стратегии Москва больше не считается «угрозой глобальному порядку», как это было в прошлой версии.

«В 33-страничной Стратегии национальной безопасности, подписанной президентом Дональдом Трампом, Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику. <…> США… заявили, что европейские чиновники «имеют нереалистичные ожидания в отношении войны», и посетовали, что континент страдает от «отсутствия уверенности в себе», что наиболее очевидно в его отношениях с Россией», — сообщало Bloomberg.

Обновленная стратегия появилась в тот момент, когда украинский конфликт вступил «в потенциально решающую фазу». Для ЕС этот момент стал показательным. Как отметило агентство, европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками Вашингтона заключить соглашение, разработанное совместно с Россией и «означающее капитуляцию Запада».

«Европейские дипломаты иногда сравнивают управление политикой Трампа в отношении Украины с катанием на американских горках. Сейчас они находятся на пути к особенно крутому падению», — говорится в материале.

Bloomberg добавило, что страны ЕС все еще надеются, что президент США вернется к своей октябрьской позиции и снова начнет оказывать давление на Россию. Их главная цель — избежать ситуации, когда США вынудят «измученного Зеленского» вывести войска из Донбасса и согласиться на сделку без каких-либо серьезных американских гарантий безопасности.

При этом европейские лидеры также опасаются, что Трамп может выйти из конфликта, если ему не удастся заключить мирную сделку. И тогда Европа столкнется с новым вызовом — разработать жизнеспособный план дальнейшего финансирования Украины.