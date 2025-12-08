Россиянам пообещали, что единого имущественного налога не введут

В 2026–2027 годах в России вряд ли появится единый имущественный налог, как в Белоруссии. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин. Он пояснил, что этому препятствуют Бюджетный кодекс РФ и запрос общества на справедливость.

«Вероятность появления единого имущественного налога для физических лиц в 2026–2027 годах можно оценить как близкую к нулевой по ряду как организационных, так и материальных моментов. Ключевым препятствием для «единого» налога является принцип бюджетного федерализма, закрепленный в Бюджетном кодексе РФ. Транспортный налог полностью зачисляется в бюджеты субъектов РФ (ст. 56 БК РФ), а налог на имущество физических лиц и земельный налог — в местные бюджеты (ст. 61, 61.1 БК РФ). Их объединение создаст нерешаемую на настоящий момент проблему распределения единого налогового платежа, потребует изменения сложившейся за десятилетия системы межбюджетных отношений и вызовет сопротивление регионов и муниципалитетов, для которых эти налоги – существенные и прогнозируемые источники доходов», — отметил Палюлин.

Он добавил, что идея «единого налога» вызывает вопросы к одной из самых важных тем текущей политической повестки — «запроса на справедливость». Палюлин пояснил, что действующие льготы для социально незащищенных слоев населения (инвалиды, пенсионеры), диверсификация налоговой нагрузки в зависимости от назначения объекта недвижимости (квартира, дача, офис или здание стоимостью свыше 300 млн рублей), различные ставки налога в зависимости от местности нахождения недвижимости и так далее обеспечивают справедливость. Будет ли ее обеспечивать единый имущественный налог — большой вопрос, уверен юрист.

Он добавил, что единый налог мог бы резко повысить собираемость налогов, однако «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» уже де-факто решает проблему разрозненности, агрегируя все начисления и позволяя оплатить их единым платежным поручением. С точки зрения удобства граждан проблема технически решена, что уже снимает основной популистский аргумент в пользу реформы, считает Палюлин. Реальная же собираемость имущественных налогов и так достаточно высока благодаря механизму уведомлений от ФНС, списанию бесспорных платежей во внесудебном порядке и невозможности отчуждения недвижимости или постановки автомобиля на учет при наличии обременений, наложенных ФССП по налоговой задолженности.

В Белоруссии с 1 января 2024 года заработал единый имущественный платеж — новый формат, который объединяет уплату земельного, транспортного налога и налога на недвижимость. Как поясняют власти, задача реформы — сделать процесс оплаты проще и удобнее. Раньше гражданам приходилось платить каждый налог отдельно и по каждому объекту недвижимости по месту его нахождения. Теперь все начисления собираются в один единый имущественный платеж, который перечисляется на один бюджетный счет по адресу регистрации (прописки) физлица. Заплатить можно разовым платежом или разбить сумму на несколько частей — формат выбирает сам плательщик. Крайний срок внесения средств установлен один раз в год — не позднее 15 ноября. Оплатить единый имущественный платеж жители Белоруссии могут через сервис «Личный кабинет плательщика» на сайте министерства по налогам и сборам, с использованием системы «Расчет» (ЕРИП), а также в отделениях банков и почтовой связи.

Ранее россиянам рассказали, как посчитать пени за неуплату налогов.