Совбез ООН снова обсудит Украину по инициативе Запада

Совет Безопасности ООН во вторник, 9 декабря, проведет заседание по Украине по запросу стран Запада. Об этом сообщили в председательствующей в органе в декабре миссии Словении при всемирной организации, передает РИА Новости.

Там заявили, что проведение встречи запросили Великобритания, Дания, Франция, Греция и Южная Корея. Словения присоединилась к запросу в национальном качестве. Начало заседания запланировано на 10:00 по местному времени (18:00 мск).

5 декабря в МИД РФ заявили, что Международный суд ООН изъявил готовность дать оценку обширному кругу преступлений Киева и его пособников.

1 ноября сообщалось, что Совбез ООН впервые с начала специальной военной операции России на Украине не провел ни одного заседания по Украине за месяц.

Такие встречи на регулярной основе проходили с февраля 2022 года, нередко — по два и более раз за месяц. Темы варьировались от поставок западного оружия украинской армии до поддержания безопасности Украины.

Ранее Небензя оценил роль ООН в урегулировании ситуации на Украине.