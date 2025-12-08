Мерц обеспокоился тратами Германии на Украину

FT: Мерц боится, что ФРГ придется больше всех платить за Украину в 2026 году

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с европейскими коллегами и Владимиром Зеленским в Лондоне намерен выразить обеспокоенность тем, что Берлин может быть вынужден взять на себя большую часть расходов на поддержку Украины в 2026 году. Об этом пишет Financial Times (FT).

По данным газеты, Мерц намерен высказать обеспокоенность тем, что Берлин, и так будучи крупнейшим поставщиком военной помощи Украине, рискует возложить на себя большую часть расходов на поддержку Киева в будущем году.

В материале отмечается, что Франция и Великобритания «ограничены в финансовом плане» по вопросу помощи республике.

До этого газета The Independent писала, что Владимир Зеленский во время визита в Лондон 8 декабря встретится с британским премьером Киром Стармером, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Издание уточняет, что стороны намерены обсудить мирное урегулирование, а также переговоры между Вашингтоном и Киевом о гарантиях безопасности для Украины.

Ранее в Британии раскрыли детали предстоящих переговоров «измученного» Зеленского и лидеров ЕС.