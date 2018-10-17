В Дании проведут общественные слушания по маршруту «Северного потока — 2»

Датское энергетическое агентство 14 ноября проведет общественные слушания по возможности альтернативного пути для газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организацию.

Отмечается, что власти Дании или общественные организации до 12 декабря могут оставить комментарии к отчету по проекту газопровода.

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«Отчет об оценке воздействия на окружающую среду для проекта северо-западного (альтернативного) маршрута» Северного потока-2» доступен для обсуждения, комментарии по отчету принимаются до 12 декабря», — говорится в сообщении энергетического агентства.

Ранее СМИ сообщили, что в Дании предложили сажать в тюрьму за «пророссийскую» позицию.