Путин назвал сельское хозяйство локомотивом движения российской экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что сельское хозяйство является одним из локомотивов движения всей российской экономики. Об этом говорится в поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которое опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что в России труд тех, кто работает на земле, всегда пользовался особым уважением.

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«Сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль производства, стало одним из локомотивов движения всей российской экономики», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили яблоневые сады сельскохозяйственного предприятия «Рассвет» в Ставропольском крае.

Путин и Медведев заехали на предприятие перед совещанием по вопросам развития сельского хозяйства.