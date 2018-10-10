Кудрин назвал условия для снижения бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, при каких условиях можно добиться снижения уровня бедности в России. Об этом он сказал, выступая на правлении Российского союза промышленников и предпринимателей, передает РИА «Новости».

Кудрин отметил, что бедность в стране «очень большая».

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«Мы видели, что все возможности, даже если темпы роста экономики поднять до выше 3,5%, с учетом большего перераспределения ресурсов на бедные семьи, нам удастся за шесть лет на 30% снизить [бедность]», — сказал глава Счетной палаты.

Кудрин подчеркнул, что президент России Владимир Путин ставил более серьезную задачу — снизить бедность на 50%. В то же время в Счетной палата пока не видят полной картины, как достичь этой цели.

Ранее Кудрин заявил, что последние четыре года в России происходит падение реальных доходов россиян. Вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя его слова, отметила, что в 2018-м году число бедных начало снижаться.