Малый и средний бизнес в Смоленской области получил заказы госкомпаний на 3,2 млрд руб.

По итогам января-августа 2018 года объем закупок компаниями с госучастием у малого и среднего бизнеса в Смоленской области составил 3,23 млрд руб. против 2,8 млрд руб. годом ранее. Об этом на форуме «Территория бизнеса – территория жизни» сообщил советник гендиректора Корпорации МСП Виталий Машков.

«Так, по итогам восьми месяцев 2017 года, объем закупок у субъектов МСП Смоленской области составил 2,8 млрд. руб., количество договоров – 474, за аналогичный период 2018 года объем закупок у субъектов МСП уже составил 3,23 млрд. руб. и количество договоров – 738», — говорится в сообщении корпорации.

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Замдиректора корпорации Наталья Коротченкова уточнила, что количество поставщиков увеличилось в два раза.

В ходе форума также состоялось награждение лауреатов регионального этапа премии «Бизнес-успех». Так, среди в номинации «Лучшая муниципальная практика» отмечен Гагаринский район: прирост количества созданных на территории района субъектов МСП в 2015-2017 годах составил более 20% (с 1418 в 2015 году до 1712 в 2017 году).