Кабмин ожидает рост объема частных инвестиций в экономику на 10 трлн рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассчитывает на то, что объем частных инвестиций в экономику России увеличится на 10 трлн руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Важнейшая задача — работа с частными инвесторами. Мы рассчитываем, что за шесть лет частные инвестиции в экономику увеличатся более чем на 10 трлн руб», — сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что для данной цели уже была сформирована полноценная правовая база государственно-частного партнерства, были выделены 290 млрд руб. для фабрики проектного финансирования.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал об оттоке капитала с российского рынка ценных бумаг.