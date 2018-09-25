Профицит федерального бюджета в 2019 году составит 1,932 трлн руб.

Профицит федерального бюджета России в 2019 году составит 1,932 трлн руб., следует из опубликованного во вторник Минфином проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

При этом в 2020 году профицит бюджета ожидается на уровне в 1,22 трлн руб., а в 2021 году - 0,95 трлн руб.

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В том числе расходы федерального бюджета в 2019 году составят 18,037 трлн руб., в 2020 году - 18,994 трлн руб., а в 2021 году - 20,026 трлн руб. Доходы федерального бюджета заложены на уровне в 19,969 трлн руб., 20,219 трлн руб., и 20,978 трлн руб. в 2019, 2020 и 2021 годы соответственно, следует из законопроекта.

В законе о бюджете на 2018 год запланирован дефицит на уровне 1,3% ВВП. В ходе весенних поправок закона о бюджете на 2018 год, Минфин скорректировал свою оценку на профицит в 0,5% ВВП. Однако, по оценке первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, в текущем году бюджет будет исполнен с профицитом около 2% ВВП и показатель в законе о бюджете может быть скорректирован в сторону увеличения в ходе рассмотрения поправок в бюджет осенью.