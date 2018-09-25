Официальный курс евро снизился на 30 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, снизился на 30,12 коп., до 77,38 руб., курс доллара уменьшился на 33,5 коп., до 65,82 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась по сравнению с показателем на вторник на 31,98 коп., составив 71,02 руб.

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Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,2% и составил 2434,11 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,2%, до 1164,95 пункта.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,2%, до $80,69 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,12%, до $72,17 за баррель.

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