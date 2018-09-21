Венесуэла начнет применять криптовалюту в международных расчетах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что с 1 октября текущего года криптовалюта «петро» будет применяться при проведении международных расчетов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«C 1 октября «петро» выходит на улицы, чтобы стать средством для товарообмена, покупки и конвертируемой валютой для всего мира», — сказал Мадуро.

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Ранее глава Венесуэллы сообщил, что одна единица национальной криптовалюты «петро» будет стоить около $60.

По его словам, один «петро» будет стоить примерно $60, или 3,6 тысячи новых боливаров.

Он также добавил, что минимальная зарплата в Венесуэле составит половину «петро».

Мадуро подчеркнул, что НДС в стране вырос с 12 до 16%.