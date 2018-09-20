СМИ: ЦБ намерен ввести новые способы биометрической идентификации

Центральный банк (ЦБ) при содействии других финансовых организаций планирует ввести новые способы биометрической идентификации. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на регулятор.

В пресс-службе ЦБ заявили, что специалисты регулятора рассматривают возможность использования дополнительных «модальностей», включая отпечаток пальца или сканирование ладони. Представители Центробанка отметили, что применение новых способов биометрической идентификации зависит от возможностей мобильных устройств.

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Также в пресс-службе ЦБ уточнили, что альтернативой слепкам лица и голосу могут стать отпечатки пальцев и рисунок вен на ладони. В Центробанке добавили, что специалисты рассматривают возможность проведения идентификации по 3D-снимку черепа. Однако, подчеркнули в регуляторе, для этого потребуется специальная камера.

Источники «Известий» заметили, что новые способы биометрической идентификации могут быть полезны для инвалидов и людей с дефектами речи.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что ЦБ призвал банки ускорить сбор биометрических данных россиян.