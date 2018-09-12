Власти Дальнего Востока выдали 51 тыс. разрешений за «золотые» гектары

Власти регионов Дальнего Востока оформили 51 тыс. заявок на получение земли в рамках программы раздачи «золотых» гектаров, сообщила в ходе Восточного экономического форума замглавы Минвостокразвития Марина Дедюшко.

«На сегодняшний день 51 тысяча заявок уже оформлена, уполномоченными органами приняты решения по выделению дальневосточного гектара. Но обращений очень много: более 200 тысяч обращений за консультациями, за разъяснениями», — сказала она в ходе дискуссии «Дальневосточный гектар»: от выдачи к освоению».

Реклама

Программа выдачи земельных участков площадью 1 га на человека стартовала в 2016 году и предполагает получение земли в собственность через пять лет – при условии освоения участка. Подать заявку на выделение земли может любой гражданин России. «197 млн гектаров, это 32% от площади Дальнего Востока, открыто для получателей дальневосточного гектара», — уточнила Дедюшко.

По ее словам, в рамках содействия освоению земли подготовлено 40 пакетов типовых решений. При этом 54% обратившихся за землей планируют обустраивать на участке жилье, а 46% - бизнес. В будущем планируется облегчить процедуру получения земли обращающимися в гражданство иностранцами.

«Мы готовы. И на сегодняшний день готовится законопроект о том, чтобы участники программы переселения соотечественников при оформлении гражданства одновременно могли позволить себе оформить дальневосточный гектар», — сказала замминистра, отвечая на вопрос, готов ли регион к возможному переселению староверов из стран Латинской Америки.