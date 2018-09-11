Путин обсудил с врио главы Приморского края ситуацию в регионе

Президент России Владимир Путин обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андреем Тарасенко социально-экономическую ситуацию в регионе. Российский лидер предложил в ходе беседы не останавливаться на результатах состоявшихся в воскресенье выборов, а обсудить проблемы и планы развития края.

«Про выборы говорить сейчас не будем», - сказал Путин, начиная встречу, которая состоялась уже за полночь по местному времени. «Знаю, что у вас второй тур предстоит», - обратился Путин к Тарасенко. «Думаю, все у вас будет в порядке», - цитирует президента ТАСС.

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По итогам единого дня голосования, прошедшего в РФ 9 сентября 2018 года, после подсчета 100% протоколов Тарасенко («Единая Россия») набрал 46,57%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко - 24,64%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре %50 голосов, второй тур выборов губернатора Приморского края пройдет 16 сентября.

Президент также пообещал помощь в ликвидации последствий недавних циклонов и вызванных ими подтоплений.