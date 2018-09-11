Глава ФНС: у добросовестного плательщика нет шансов попасть под проверку

Модернизация налогового администрирования повлияла на повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока, которые предлагают инвесторам набор специализированных льгот, считает глава ФНС Михаил Мишустин. Кроме того, с внедрением новых сервисов налоговая служба минимизирует выездные проверки.

«Если вы являетесь добросовестным плательщиком — у вас нет шансов попасть под проверку, но если цифровая модель налоговой службы показывает, что есть явные риски, она начнет с таким субъектом работать. Сейчас мы проверяем на треть меньше плательщиков, чем еще пять лет назад. Только за последний год мы сократили это число по России на 11%, а на Дальнем Востоке — на 22%», — сказал Мишустин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

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По словам главы ФНС, регионы Дальнего Востока, где в том числе действуют территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, региональные инвестпроекты, показывают рост налоговых платежей.

«Это видно и по росту налоговых платежей – за январь-июль 2018 года налоговые поступления по регионам, входящим в Дальневосточный федеральный округ, выросли на 94 млрд рублей, или на 24%. Это даже выше среднероссийской динамики поступления налогов, которая также очень высокая: плюс 20%. При этом мы фиксируем рост поступлений практически по всем регионам Дальнего Востока, и это несмотря на значительные льготы и инвестиционные проекты», — рассказал глава ФНС.

По его словам, поступления в региональные бюджеты увеличились на 22 млрд руб.