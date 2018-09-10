Правительство выделит 36 млрд рублей субсидий на дальневосточные перелеты

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что субсидирование дальневосточных авиаперевозок в 2019-2024 годах составит 36 млрд руб. Об этом сообщает RNS.

«Исходя из потребностей, о которых заявили регионы, в этом комплексном плане зафиксировали суммы на 2019-2024 годы по субсидированию в объеме 36 млрд руб», — сказал Дитрих.

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Он отметил, что субсидирование в первые три года составит 4 млрд руб, 5 млрд руб. и 5,5 млрд руб. соответственно.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) назвал причину, по которой жители уезжают из региона.