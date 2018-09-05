В МВФ заявили о прогрессе в переговорах о досрочном предоставлении помощи Аргентине

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила о прогрессе в переговорах о досрочном предоставлении помощи аргентинской стороне, передает РИА «Новости».

По словам Лагард, в настоящее время обсуждается, как в сложной экономической ситуации фонд может наилучшим образом помочь Аргентине.

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«Мы добились прогресса в ходе встречи и будем совместно работать над дальнейшим укреплением (возможностей. — Газета.Ru) властей Аргентины», — сказала Лагард.

Она добавила, что дальнейшее обсуждение будет проходить на техническом уровне.

Ранее сообщалось, что центральный банк Аргентины поднял ключевую ставку с 45% до 60%. Таким образом ЦБ Аргентины пытается удержать стремительно падающий курс песо.