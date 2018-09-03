Китай намерен выделить $60 млрд финансовой помощи на развитие Африки

Председатель КНР Си Цзинпьин заявил, что Китай предоставит Африке $60 млрд в качестве финансовой помощи. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Китай готов предоставить Африке в качестве поддержки $60 млрд в виде государственной помощи, инвестирования финансовых институтов и предприятий», — сказал Си Цзиньпин.

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Отмечается, что из $60 млрд $15 млрд будут выделены в качестве безвозмездной помощи, беспроцентных займов и льготных кредитов.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Китай намерен вложить в Южную Африку $14,7 млрд.

В свою очередь Си Цзиньпин сказал, что китайская сторона примет активные меры по расширению импорта из Южной Африки для поддержки развития «самой промышленно развитой экономики Африки».