Путин назвал безответственным дальнейшее промедление с пенсионной реформой

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Президент России Владимир Путин заявил, что откладывать изменения в пенсионном законодательстве было бы безответственно. Об этом он заявил в своем телеобращении к гражданам России.

Путин отметил, что многие эксперты в настоящее время считают, что Россия слишком затянула с решением пенсионных вопросов, однако сам он так не думает.

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«Я так не думаю. Просто мы не были к этому раньше готовы. Но откладывать дальше действительно нельзя. Это было бы безответственно и может привести к тяжелым последствиям в экономике и социальной сфере, самым негативным образом сказаться на судьбах миллионов людей, потому что, сейчас это уже ясно, государству рано или поздно все равно придется это сделать», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что чем позже будут приняты эти меры, тем жестче они окажутся. Если затянуть с пенсионной реформой, считает Путин, то изменения придется производить без переходного периода, без сохранения ряда льгот и тех смягчающих механизмов, которые есть возможность использовать сегодня.

«Газета.Ru» ведет оналйн-трансляцию обращения президента.