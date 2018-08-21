В США заявили о готовности причинить России больше «экономической боли»

Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер в ходе выступления в сенате США заявила о готовности причинить России «больше экономической боли», если власти страны не изменят поведение на международной арене, передает Reuters.

«Результат наших санкций и прочих финансовых мер необходимо измерять их стратегическим эффектом. Так как злонамеренные действия России продолжаются, мы считаем, что авантюризм России оказался очевидно ограничен понимание того, что мы можем, применить широкий спектр наших полномочий и причинить России еще больше экономической боли», — сказала Манделкер.

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По ее словам, американская сторона «без колебаний» прибегнет к таким мерам, если поведение России не изменится.

Ранее в США заявили о блокировке российских активов на сотни миллионов долларов.