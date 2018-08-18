Путин: Россия вносит весомый вклад в энергобезопасность Европы

Россия вносила и вносит свой весомый вклад в энергобезопасность ЕС, передает РИА «Новости» заявление президента Владимира Путина.

«В июне исполнилось 50 лет с начала поставок газа из Советского Союза в Западную Европу. На протяжении всего этого периода времени наша страна надежно обеспечивала бесперебойное энергоснабжение, вносила и вносит весомый вклад в энергетическую безопасность всего европейского континента», — сказал Путин.

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Ранее Владимир Путин в ходе своих переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что «Северный поток-2» является экономическим проектом, который не закрывает возможность транзита газа из России через Украину.

Также канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что при реализации «Северного потока-2» Украина должна остаться транзитером газа.