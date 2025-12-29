Названы лучшие закуски для снижения скорости опьянения

Даже «правильная» закуска не делает алкоголь более безопасным, но может влиять на скорость его всасывания и субъективное самочувствие при употреблении. Так, жирная, плотная еда может снижать скорость опьянения, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Алкоголь всасывается преимущественно в тонком кишечнике. Чем дольше он задерживается в желудке, тем медленнее растет концентрация этанола в крови. Именно поэтому плотная еда снижает скорость опьянения. В этом смысле картофельное пюре, как и другие блюда с достаточным объемом и содержанием сложных углеводов, действительно может замедлять всасывание алкоголя, – не за счет какого-то особого свойства картофеля, а потому что пища механически задерживает эвакуацию содержимого желудка», – отметил нарколог.

Жиры работают похожим образом. Блюда, содержащие жирные кислоты – рыба, авокадо, растительные масла, мясо, – дольше перевариваются, дополнительно создают пленку, обволакивающую желудок, чем замедляют поступление алкоголя в кишечник.

«Это приводит не к снижению общей дозы этанола, а к более плавному повышению его концентрации в крови, без резкого пика. На практике оптимальная закуска – это не какой-то «чудо-продукт», а правильная, полезная и достаточно плотная еда: сочетание белков, жиров и сложных углеводов. И, конечно, обильное питье, лучше всего – чистая негазированная вода. Избегать стоит чрезмерно соленых, острых, маринованных и жирных блюд. Они усиливают жажду, перегружают ЖКТ, провоцируют переедание и могут ухудшать самочувствие на следующий день», – отметил врач.

Доктор также подчеркнул: ни картофельное пюре, ни рыба, ни авокадо, ни витамины не отменяют токсичность алкоголя и не защищают от передозировки. Закуска лишь влияет на скорость опьянения, но не на общее количество выпитого и не на риск вреда для организма.

