Российские студенты станут изучать «дело Долиной»

Российские юридические вузы включат в учебную программу дело о квартире певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам заведующей кафедрой правовой охраны окружающей среды СПбГУ Татьяны Красновой, анализируемое дело, наряду с другими разъяснениями высших судов России, будет изучаться студентами при освоении ряда образовательных программ магистратуры. Она отметила, что преподаватели и студенты с интересом следили за развитием событий в этом деле и обсуждали на семинарских занятиях по гражданскому праву возможные пути его разрешения.

Доцент СПбГУ Ольга Жаркова заявила, что планируется изменить подход к изучению прогнозирования и анализа рисков, которые грозят участникам рынка недвижимости. Кроме того, возможно, потребуется приглашать в программу «Юрист в сфере оборота недвижимости» в качестве лекторов не только юристов, но и психологов и социологов.

В Московском государственном юридическом университете (МГЮА) подчеркнули, что студенты должны не только обсуждать теоретические вопросы, но и уметь решать практические задачи, разбирая актуальную судебную практику. Поэтому «дело Долиной» будет рассматриваться на занятиях.

В Президентской академии (РАНХиГС) уточнили, что «дело Долиной» не является специальным прецедентом, однако на его примере студенты могут учиться правильной организации работы юристов при заключении сделок.

17 декабря стало известно, что три коллегии Верховного суда (ВС) России — по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам — готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В данный обзор войдет, среди прочего, решение ВС, принятое накануне и окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы, купленную у певицы Ларисы Долиной.

Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи своей столичной квартиры. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости Полине Лурье. В итоге она осталась и без квартиры, и без уплаченных за нее 112 млн рублей. Спор дошел до Верховного суда, который постановил отменить принятые по делу судебные акты и оставить квартиру Лурье. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Госдуме появится рабочая группа по сделкам с жильем.