Россиян предупредили, кому нельзя есть копчености на новогоднем столе

Копченые продукты традиционно занимают почетное место на новогоднем столе, но они не подходят всем, и чрезмерное их употребление может быть опасным для здоровья. Главная причина заключается в специфическом способе обработки — копчение подразумевает воздействие дыма и высоких температур, а также использование соли и специй, которые делают продукт более тяжелым для пищеварительной системы.

Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

«Прежде всего, копчености не рекомендуются людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастритом, язвой, повышенной кислотностью или панкреатитом. Высокое содержание соли и специй способно раздражать слизистую, провоцировать изжогу, боли и обострения хронических состояний. Также стоит учитывать, что копчености трудно усваиваются, поэтому их употребление натощак или в больших количествах может привести к тяжести в желудке, вздутию и дискомфорту», — объяснила она.

Особую осторожность должны проявлять люди с заболеваниями сердца и сосудов.

«Соль в копченых колбасах, рыбе и мясных деликатесах способствует задержке жидкости и повышению артериального давления, что может быть опасно для гипертоников и людей с сердечной недостаточностью. Кроме того, некоторые продукты содержат добавки и консерванты, которые дополнительно увеличивают нагрузку на печень и почки», — подчеркнула Лебедева.

Детям и подросткам также стоит ограничивать потребление копченостей. Их пищеварительная система более чувствительна, а большое количество соли, специй и ароматизаторов может привести к дискомфорту, аллергическим реакциям и нарушению обмена веществ. Беременные женщины и кормящие матери должны быть осторожны из-за риска воздействия нитратов и других консервантов на организм и развитие ребенка.

«Лучше заменять копченые продукты на более легкие и безопасные альтернативы: запеченную или вареную рыбу, отварное мясо, овощные закуски и салаты с минимальным количеством соли. Если же копчености присутствуют на столе, важно соблюдать меру, есть небольшими порциями и сочетать их с овощами, зеленью и легкими гарнирами для улучшения усвоения», — посоветовала она.

Таким образом, копчености — это продукт, который нужно употреблять умеренно и с осторожностью. Они противопоказаны людям с заболеваниями ЖКТ, сердца и сосудов, детям, беременным и кормящим женщинам. Соблюдение этих правил позволяет сохранить праздничное настроение без риска для здоровья, резюмировала диетолог.

