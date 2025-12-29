Размер шрифта
В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на полеты

Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Пскова
Telegram-канал «Аэропорт Псков»

В псковском аэропорту временно ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По его данным, информация о введении ограничений была опубликована в 6:29 мск. Мера принята для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 28 декабря и в ночь на 29 декабря аналогичные ограничения вводились в аэропортах Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево). В Росавиации уточнили, что в Краснодаре ограничения уже сняты, и аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 9:00 мск в соответствии с действующим NOTAM НОТАМ (NOTAM) — это оперативное извещение для авиационного персонала, содержащее критически важную информацию об изменениях в аэронавигационной обстановке. Также утром 29 декабря к штатной работе уже вернулся аэропорт Калуги.

До этого стало известно, что в аэропортах Внуково и Шереметьево из-за действовавших накануне ограничений на полеты на прилет и вылет задержались более 270 рейсов.

Ранее представитель Росавиации застрял в самолете на несколько часов.

