Макрон анонсировал встречу коалиции желающий по Украине

Коалиция желающих проведет встречу в начале января в Париже для завершения распределения обязанностей стран в рамках гарантий безопасности Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети X.

По его словам, европейские партнеры Украины добиваются прогрессе в вопросе гарантий безопасности, которые «будут иметь центральное значение для построения справедливого и прочного мира».

Накануне президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры во Флориде, в резиденции Мар-а-Лаго. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования конфликта, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько недель станет понятно, способны ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей. При этом он отметил, что переговоры были «отличными» и заявил, что стороны «приблизились к соглашению как никогда». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе рассказали о попытках Европы доказать свою значимость за счет Украины.