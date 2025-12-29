Над регионами России за ночь сбили почти 90 беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении 89 дронов над семью регионами России за ночь

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 89 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, атака была отражена в период с 23:00 мск 28 декабря до 7:00 мск 29 декабря. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 49. Еще 18 беспилотников уничтожили над Новгородской областью, 11 — над Республикой Адыгея и семь — над Краснодарским краем.

По одному БПЛА было перехвачено над Орловской, Ростовской и Смоленской областями, а также над акваторией Азовского моря.

Очевидцы этой ночью сообщали, что в небе над Тулой прогремело порядка 14 взрывов, в городе была объявлена ракетная опасность. Звуки взрывов начались около 03:00 мск. Местные жители утверждают, что «басовитые взрывы» зафиксировали на севере и северо-востоке Тулы. В этот момент в небе появлялись яркие вспышки.

29 декабря взрывы также произошли над Кубанью. Жители Краснодара рассказали, что около пяти взрывов раздалось на востоке и севере города в 22:30. Очевидцы видели яркие вспышки и слышали «мерзкий гул от мотора». По их словам, беспилотники летели низко.

