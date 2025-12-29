Отменяя концерты российских артистов в Европе, Запад лишает своих граждан доступа к мировому культурному наследию. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

Комментируя отмены в Европе концертов маэстро Валерия Гергиева, оперного певца Ильдара Абдразакова и пианистки Елизаветы Леонской, она отметила, что подобного рода «акциями» представители западных элит разрушают «культурные мосты, создаваемые столетиями» и тем самым «обедняют культурную жизнь своих граждан».

Так, в июле 2025 года в Италии без объяснения причин был отменен концерт российского дирижера Валерия Гергиева без объяснения причин. В ноябре фонд Arena di Verona сообщил, что Ильдар Абдразаков не сможет принять участие в опере «Дон Жуан» в Вероне, которая была запланирована на январь. Концертный зал Эйндховена в Нидерландах также в ноябре сообщил об отмене запланированного на 4 декабря концерта пианистки Елизаветы Леонской. Там объяснили отмену тем, что она выступала с концертом в московском театре, который предоставляет бесплатные билеты военным.

