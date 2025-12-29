Европейский союз имеет значительный долг перед Россией. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Он отметил, что после слов «Россия должна» никто в РФ эти тексты дальше не читает. Политик подчеркнул, что на самом деле Евросоюз должен России, поэтому отношения возобновятся однажды не с нуля, а с минус сотен миллиардов евро.

По словам Косачева, отношения РФ с европейскими странами на сегодняшний день являются худшими даже не со времен «холодной войны» или Второй мировой войны, а с того момента, когда государства нынешнего Запада осуществили интервенцию в ослабленную тяжелейшей гражданской войной Советскую Россию, чтобы ее расчленить и разграбить.

Вице-спикер заявил, что сейчас Евросоюзом и основными государствами Европы руководят те, кто в принципе не считает возможным и целесообразным равноправный диалог с Москвой.

21 сентября сенатор Алексей Пушков заявил, что Евросоюз стал «падающей системой», сила которой ослабевает с каждым принятым решением. Признаки «неизбежного краха» ЕС уже видны.

Ранее в Совфеде объяснили, почему Европа выступает против диалога с Россией.