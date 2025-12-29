Размер шрифта
Слуцкий рассказал о контактах депутатов с американскими законодателями

Слуцкий: депутаты ГД не теряли контакт с коллегами из США, но молчали об этом
Павел Бедняков/РИА Новости

Российские депутаты и сенаторы общались с коллегами из Палаты представителей и Сената Конгресса США даже в моменты особой напряженности между Россией и США, однако об этом нельзя было говорить, чтобы никого не подставить. Об этом заявил в интервью ТАСС глава комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Слуцкий добавил, что у американских конгрессменов есть предложения по проведению «совместных форматов» с коллегами из России. По словам политика, российские законодатели к этому готовы, но нужно некоторое время.

28 декабря Слуцкий заявил, что двусторонние отношения РФ и США движутся в сторону диалога и здравого смысла, опасность прямого конфликта между двумя ядерными странами, которая была в период бывшего президента США Джо Байдена, миновала.

Кроме того, парламентарий подчеркнул необходимость прилагать все усилия для того, чтобы конфликтов становилось меньше.

Ранее в Совфеде заявили, что не все в США хотят сотрудничать с Россией.

