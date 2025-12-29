Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Названы опасные сочетания продуктов

Врач Белоусов: сочетание мяса с картофелем может образовать пищевой комок
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Употребление большого количества разных видов мяса с картошкой и макаронами или десертами может привести к образованию пищевого комка, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

Новогодние праздники — время серьезной нагрузки на пищеварительную систему. Избыток жирной, жареной, соленой и сладкой пищи в сочетании с алкоголем может спровоцировать обострение хронических заболеваний ЖКТ, включая гастрит, панкреатит, холецистит и синдром раздраженного кишечника. Особенно опасны так называемые конфликтные сочетания блюд.

«Например, сочетание жирных мясных закусок (например, свинины или утки) с молочными продуктами (сыром, сметаной) замедляет пищеварение и повышает нагрузку на поджелудочную железу. Алкоголь с газированными напитками усиливает всасывание этанола и раздражает слизистую желудка. Смешивание большого количества разных видов мяса (копченого, соленого, жареного) с крахмалосодержащими гарнирами (картофель, макароны) и сладкими десертами создает пищевой комок, который трудно переваривается и может вызывать вздутие, тошноту, изжогу и даже острый панкреатит у предрасположенных лиц», — рассказал врач.

Также не стоит сочетать алкоголь с жирной рыбой (семга, сало, селедка в масле) — это усиливает секрецию желчи и может спровоцировать желчную колику при наличии камней в желчном пузыре.

«Еда, приготовленная 31 декабря и хранившаяся до 2 января, особенно в условиях домашнего хранения без строгого соблюдения температурного режима, представляет серьезный риск. Многие салаты содержат майонез — среду, благоприятную для размножения бактерий. При комнатной температуре уже через 2–3 часа в них могут накапливаться токсины кишечной палочки, сальмонелл или стафилококка. Повторное охлаждение и разогрев таких блюд не устраняют уже образовавшиеся токсины, что может привести к пищевой токсикоинфекции: рвоте, диарее, обезвоживанию. Особенно опасны блюда с яйцами, рыбой, молочными компонентами и домашними соусами», — заметил доктор.

У пожилых, детей и людей с ослабленным иммунитетом последствия могут быть тяжелыми — вплоть до госпитализации. Чтобы избежать проблем, салаты и закуски следует готовить небольшими порциями, хранить не более суток в холодильнике и не оставлять на столе дольше одного-двух часов.

Ранее врач назвал способы повысить уровень тестостерона без лекарств.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509809_rnd_0",
    "video_id": "record::fdeb127c-32f2-4641-b016-924c082d8ec3"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+