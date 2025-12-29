Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Китай проведет масштабные учения с боевыми стрельбами близ Тайваня

«Синьхуа»: Китай запланировал учения в пяти морских зонах рядом с Тайванем
Chinese People's Liberation Army

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 30 декабря проведет масштабные военные учения с боевыми стрельбами вблизи Тайваня. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Маневры запланированы с 08:00 до 18:00 по местному времени. Учения пройдут сразу в пяти морских акваториях, а также в воздушном пространстве над ними. Речь идет о районах в Тайваньском проливе, Восточно-Китайском, Южно-Китайском и Филиппинском морях, координаты которых были опубликованы командованием.

Власти Китая рекомендовали всем судам и летательным аппаратам воздержаться от входа в указанные зоны на время проведения стрельб в целях обеспечения безопасности.

До этого глава тайваньской администрации Уильям Лай сообщала, что страна построит куполообразную систему противовоздушной обороны для защиты от «враждебных угроз». При этом Лай не упомянул Китай, но Пекин считает Тайвань своим и не исключает применения силы для его захвата, отмечается в материале.

Ранее в Минобороны Китая сообщили об усилении стратегического диалога с Россией, США и ЕС.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27524245_rnd_2",
    "video_id": "record::0c302d1b-a269-4fa9-8c0e-0564f2617d0e"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+