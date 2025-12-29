Китай проведет масштабные учения с боевыми стрельбами близ Тайваня

«Синьхуа»: Китай запланировал учения в пяти морских зонах рядом с Тайванем

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 30 декабря проведет масштабные военные учения с боевыми стрельбами вблизи Тайваня. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Маневры запланированы с 08:00 до 18:00 по местному времени. Учения пройдут сразу в пяти морских акваториях, а также в воздушном пространстве над ними. Речь идет о районах в Тайваньском проливе, Восточно-Китайском, Южно-Китайском и Филиппинском морях, координаты которых были опубликованы командованием.

Власти Китая рекомендовали всем судам и летательным аппаратам воздержаться от входа в указанные зоны на время проведения стрельб в целях обеспечения безопасности.

До этого глава тайваньской администрации Уильям Лай сообщала, что страна построит куполообразную систему противовоздушной обороны для защиты от «враждебных угроз». При этом Лай не упомянул Китай, но Пекин считает Тайвань своим и не исключает применения силы для его захвата, отмечается в материале.

Ранее в Минобороны Китая сообщили об усилении стратегического диалога с Россией, США и ЕС.