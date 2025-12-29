Какие напитки выбрать для новогоднего стола, рассказал врач

Именно напитки чаще всего становятся источником скрытой сахарной нагрузки и нежелательных реакций ЖКТ, поэтому важно подобрать их правильно. Так, ферментированные напитки (квас, комбуча), свежевыжатые овощные соки, травяные чаи и минералка с лаймом и мятой помогают легче перенести обильные застолья, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Даже натуральные лимонады и соковые напитки, активно продвигаемые как полезные, могут содержать до 10–12 чайных ложек сахара на стакан. Это значительно превышает суточную норму свободных сахаров по рекомендациям ВОЗ и провоцирует скачки инсулина, усиление воспаления слизистой желудка и кишечника, дисбаланс микробиоты. Для людей с гастритом, ГЭРБ или ферментной недостаточностью такие напитки особенно нежелательны, поскольку усиливают изжогу, метеоризм и тяжесть после еды», – предупредил доктор.

Альтернативой могут стать свежевыжатые овощные или смешанные соки, которые лучше подавать в разбавленном виде.

«Комбинация моркови, огурца и небольшого количества яблока с добавлением лайма и имбиря обеспечивает организм клетчаткой и антиоксидантами, мягко стимулирует пищеварение и помогает уменьшить вздутие живота. Однако пить такие напитки стоит не на голодный желудок, еще можно разбавить их минеральной водой, это снижает кислотную нагрузку и делает их более щадящими. Еще один вариант — натуральные ферментированные напитки: домашний квас, комбуча без избытка сахара или кефирные напитки. Органические кислоты, возникающие при ферментации, благоприятно воздействуют на работу печени и кишечника, однако покупные «комбуча-напитки» с сиропами лучше обходить стороной: сахара в них иногда больше, чем в коле», — заметил доктор.

При этом врач напоминает, что людям с гастритом, ГЭРБ и сахарным диабетом 2-го типа следует осторожно относиться к ферментированным напиткам и предварительно консультироваться со специалистом.

Для тех, кто предпочитает теплые напитки, можно приготовить травяные отвары и настои. Мята с шиповником и минимальным количеством стевии помогает снять спазм и улучшить желчеотделение, а сочетание имбиря, корицы и цитрусовой цедры обладает мягким противовоспалительным эффектом.

«Хорошо себя показывает и обычная газированная минеральная вода, если добавить в нее кусочек лайма, веточку розмарина или несколько ягод. Легкая газация улучшает аппетит и стимулирует секрецию желудочного сока, а натуральные ароматы позволяют снизить тягу к сладкому без добавления сахара», — отметил доктор.

Ранее врач рассказал, на что указывает мочеиспускание по 40 раз в день.