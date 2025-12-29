Трамп высказался о погибших на Украине американских наемниках

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил сожаление о том, что американские наемники едут умирать за чужую страну — Украину. Его слова приводит РИА Новости.

На вопрос журналиста о том, что бы глава Белого дома сообщил семьям американцев, погибших на Украине, он ответил:

«Сообщение совершенно очевидно — как жаль, что они погибли в стране, в чужой стране <...> Печально, что такое могло произойти».

По словам Трампа, среди павших в бою наемников находились также и известные люди, однако имена он приводить не стал.

В начале декабря в США стали появляться пустые могилы воевавших на стороне Вооруженных сил Украины наемников, так как семьи не могут получить их тела. Официальные данные о количестве ликвидированных с начала СВО американских наемников на Украине отсутствуют. Однако, согласно информации из открытых источников, речь может идти о более чем сотне военнослужащих.

28 декабря состоялась встреча Трампа и Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ранее заявлял украинский лидер, переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Трамп призвал Украину не медлить со сделкой, чтобы не потерять новые территории.