Пленный боец ВСУ сообщил о применении школьных автобусов для перевозки солдат

Пленный Шевченко: ВСУ для перевозки солдат используют школьные автобусы
Алексей Куденко/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для перевозки украинских солдат школьные автобусы. Об этом рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Шевченко.

По его словам, когда его с другими военными отправляли в учебный центр в Коблево, то тоже везли на школьном автобусе. Такие случаи были не единичны. Военнопленный рассказал, что в период, когда он охранял объект, где находилась военная техника, то среди подбитых машин были и школьные автобусы, которые использовались для перевозки солдат.

28 декабря пленный Роман Дубовик рассказал, что украинские военные раздавали неизвестные таблетки бывшим заключенным, которые были призваны в ВСУ. Он уточнил, что такие таблетки им давали два раза в день во время построения, заявляя, что это витамины.

По словам Дубовика, после принятия препаратов у военных происходило полное «подавление личности».

Недавно пленный украинский военнослужащий Сергей Луцюк заявил, что командование заставляло его 1,5 месяца лежать в окопе под Димитровом в Донецкой народной республике (ДНР). Он принял решения сдаться в плен.

Ранее в Сумской области пропала без вести группа украинских солдат.

