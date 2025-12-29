Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В ЦБ рассказали, какой объем платежей могут занять QR-коды и биометрии к 2030 году

ЦБ: доля платежей по QR-кодам и биометрии может превысить 20-25% к 2030 году
Евгений Биятов/РИА Новости

К 2030 году доля платежей по QR-кодам, биометрии и другим некарточным инструментам может превысить 20-25% в общем объеме безналичных оплат. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор департамента национальной платежной системы Центрального банка России Алла Бакина.

Глава департамента отметила, что сейчас меняется соотношение способов оплаты. По ее словам, на ситуацию влияет платежное поведение граждан и представителей бизнеса, которое формируется в зависимости от предлагаемых инструментов.

«Например, по итогам третьего квартала доля платежей с использованием QR-кодов, биометрии и других некарточных платежных инструментов в общем объеме безналичных оплат составила более 14%. Хотя совсем недавно это было всего несколько процентов», — сказала Бакина.

В октябре исследование платежного сервиса ЮKassa и Yclients показало, что более половины россиян отказались от наличных и банковских карт, предпочитая оплачивать покупки и услуги онлайн. Согласно опросу, 52% граждан выбирают безналичные способы расчетов: 28% совершают платежи через приложения и сайты, 17% — по QR-коду, еще 7% — по ссылке.

Ранее финансист назвала ситуации, когда россияне рискуют при оплате картой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27524185_rnd_2",
    "video_id": "record::83768f64-d4fd-4fc8-b249-e98a6118e9fb"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+