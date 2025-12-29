В ЦБ рассказали, какой объем платежей могут занять QR-коды и биометрии к 2030 году

ЦБ: доля платежей по QR-кодам и биометрии может превысить 20-25% к 2030 году

К 2030 году доля платежей по QR-кодам, биометрии и другим некарточным инструментам может превысить 20-25% в общем объеме безналичных оплат. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор департамента национальной платежной системы Центрального банка России Алла Бакина.

Глава департамента отметила, что сейчас меняется соотношение способов оплаты. По ее словам, на ситуацию влияет платежное поведение граждан и представителей бизнеса, которое формируется в зависимости от предлагаемых инструментов.

«Например, по итогам третьего квартала доля платежей с использованием QR-кодов, биометрии и других некарточных платежных инструментов в общем объеме безналичных оплат составила более 14%. Хотя совсем недавно это было всего несколько процентов», — сказала Бакина.

В октябре исследование платежного сервиса ЮKassa и Yclients показало, что более половины россиян отказались от наличных и банковских карт, предпочитая оплачивать покупки и услуги онлайн. Согласно опросу, 52% граждан выбирают безналичные способы расчетов: 28% совершают платежи через приложения и сайты, 17% — по QR-коду, еще 7% — по ссылке.

